Анастасия Лях .6 февраля, 2020 5

Как сообщает The Hollywood Reporter, телеканал Showtime официально закрыл драматическое телешоу с Ливом Шрайбером в главной роли.

Создатели проекта выпустили заявление, в котором поблагодарили всю творческую команду, включая Шрайбера и шоураннера Дэвида Холландера, и отметили, что сериал закончился «на высокой ноте» как в плане сюжета (хотя не все сюжетные линии получили логическое завершение), так и в плане количества зрителей, посмотревших седьмой финальный сезон.

Напомним, «Рэй Донован» — история лос-анджелесского специалиста по устранению любых проблем богачей и знаменитостей, причем преимущественно незаконными методами. Его же личная проблема — вышедший из тюрьмы отец (Джон Войт), которого Рэй подставил, чтобы отправить за решетку.

Также в проекте засветились такие звезды, как Сьюзен Сарандон, Джеймс Вудс, Эдди Марсан, Розанна Аркетт.