Как сообщает The Hollywood Reporter, телеканал Showtime официально закрыл драматическое телешоу с Ливом Шрайбером в главной роли.
Создатели проекта выпустили заявление, в котором поблагодарили всю творческую команду, включая Шрайбера и шоураннера Дэвида Холландера, и отметили, что сериал закончился «на высокой ноте» как в плане сюжета (хотя не все сюжетные линии получили логическое завершение), так и в плане количества зрителей, посмотревших седьмой финальный сезон.
Напомним, «Рэй Донован» — история
Также в проекте засветились такие звезды, как Сьюзен Сарандон, Джеймс Вудс, Эдди Марсан, Розанна Аркетт.
Фильм огонь,
уже слили в сеть в HD качестве,
я тут ==>> bit.ly/CineMaHD
смотрел, что и вам рекомендую