Таня Гончаренко .28 сентября, 2021 0

Первый сезон оригинального сериала Netflix "Секс/жизнь" получил восторженные отзывы. Его посмотрели в 67-ми миллионах домов за первые четыре недели после премьеры и стим-сервис решил продлить его на второй сезон - сообщает Deadline.

Показатель в 67 миллионов просмотров - один из лучших для Netflix, после "Бриджертонов" и "Ведьмака".

"Секс/жизнь" основан на книге Биби Истон "44 главы о 4 мужчинах" и повествует о женщине попавшей в любовный треугольник между ней, мужем и её прошлым. Сложившаяся ситуация помогает женщине переосмыслить свои истинные желания.

Пока о втором сезоне известно не много. В продолжении, к свои ролям вернутся Сара Шахи, Майк Фогель, Адам Демос и Маргарет Одетт. Съемки будут проходить в Торонто.

Режиссер проекта Стэйси Ракейсер поделилась чувствами, которые вызывает в ней работам над сериалом:

""Секс/жизнь" - это сбывшаяся мечта. Создавать шоу о сильной женской сексуальности, которое очаровало так много миллионов зрителей, не только невероятно весело, но и невероятно приятно. Я взволнована и благодарна за возможность рассказать продолжение этой истории".

Дату выхода пока не называют.