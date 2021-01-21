Анастасия Лях .21 января, 2021 4

Как сообщает Variety, телеканал TNT решил продлить антиутопическое шоу «Сквозь снег» на третий сезон, не дожидаясь выхода второго.

Напомним, «Сквозь снег» — многосерийный ремейк одноименного полнометражного фильма, снятого южнокорейским режиссером Пак Чхан-уком и вышедшего в 2013 году. По сюжету после планетарной катастрофы, спровоцировавшей второй ледниковый период, выжили лишь те счастливчики, что попали в поезд-ковчег , специально построенный таким образом, чтобы беспрестанно курсировать вокруг Земли, и обеспеченный всем необходимым для жизни в вагонах. Богачи попали в поезд по купленным билетам, а бедняки вторглись зайцами и заняли неотапливаемый хвост состава. Впоследствии низы, умирающие в холоде, голоде, болезнях, естественно, задумали мятеж против элиты, ведущей в голове поезда роскошную, праздную жизнь.