Анастасия Лях .17 июля, 2020 6

Студия Disney вынуждена была перенести премьеру марвеловского сериала «Сокол и Зимний солдат», который должен был выйти в августе на потоковом сервисе Disney+, сообщает The Hollywood Reporter.

На днях студия опубликовала список августовских релизов, и шоу про Баки Барнса и Сэма Уилсона в перечне не оказалось. Видимо, создатели проекта так и не успели завершить продакшен из-за пандемии коронавируса, и теперь премьера намечена на осень, без точной даты.

Напомним, сериал «Сокол и Зимний солдат», в котором заняты Энтони Маки, Себастьян Стэн и Даниэль Брюль, расскажет о событиях после фильма «Мстители: Финал», но подробности сюжета держатся в секрете.