Анастасия Лях .24 ноября, 2021 11

На агрегаторе англоязычных рецензий Rotten Tomatoes появились первые профессиональные отзывы на новый марвеловский сериал «Соколиный глаз».

В целом шоу пришлось критикам по душе. Они отмечают, что «Соколиный глаз» — это в большей степени история происхождения Кейт Бишоп, юной лучницы и ученицы Клинта Бартона в исполнении актрисы Хейли Стайнфелд, а не сольная история Соколиного глаза, которого, как и на большом экране, изобразил Джереми Реннер. Но, по словам рецензентов, взаимоотношения учителя и его молодой последовательницы полны юмора, динамики, душевности, приключенческого настроения… то есть всего, что нужно для приятного и увлекательного семейного просмотра.

Также критики пишут, что Бишоп удачно разбавляет серьезность Бартона, а тот в свою очередь возится с девчонкой, как «хлопотливая тетушка». Они называют сериал простым и обаятельным, наполненным уличным и рождественским духом.

Рейтинг сериала на «томатах» в настоящее время составляет 86%. Шоу стартует на стриминге Disney+ сегодня, 24 ноября.