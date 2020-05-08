Анастасия Лях .8 мая, 2020 3

Студия Disney одновременно разрабатывает и третью часть полнометражной приключенческой франшизы «Сокровище нации», и основанный на ней сериал для своего потокового сервиса, сообщает Collider, ссылаясь на слова продюсера Джерри Брукхаймера.

Как утверждает продюсер, сериал сохранит концепцию и дух полнометражных фильмов, но роли в нем исполнят другие актеры, более молодые. А вот в третьем фильме франшизы главную партию должен снова сыграть Николас Кейдж.

Напомним, «Сокровище нации» и «Сокровище нации 2» вышли в прокат в 2004 и 2007 годах соответственно. Даты релизов третьей картины и сериала пока не называются.