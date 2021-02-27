Анастасия Лях .27 февраля, 2021 9

Потоковый сервис CBS All Access закрыл сериал-антологию «Сумеречная зона» после выхода второго сезона, сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, проект был современным перезапуском культового научно-фантастического шоу, выходившего в эфир с 1959 года. Создателем оригинала был сценарист и драматург Род Серлинг. В 2019 году телепрограмму перезапустили Джордан Пилл, создатель хорроров «Прочь» и «Мы», и автор «Людей Икс» Саймон Кинберг.

Причина закрытия проекта не называется, но, скорее всего, рейтинги не удовлетворили руководство.