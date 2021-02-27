Потоковый сервис CBS All Access закрыл
Напомним, проект был современным перезапуском культового
Причина закрытия проекта не называется, но, скорее всего, рейтинги не удовлетворили руководство.
Анастасия Лях .27 февраля, 2021 0 9
На фото: Джордан Пил в образе рассказчика "Сумеречной зоны"
Потоковый сервис CBS All Access закрыл
Напомним, проект был современным перезапуском культового
Причина закрытия проекта не называется, но, скорее всего, рейтинги не удовлетворили руководство.
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