Анастасия Лях .23 сентября, 2020 4

Как сообщает The Hollywood Reporter, канал CW решил попрощаться с сериалом «Супергерл».

Предстоящий шестой сезон станет для проекта последним. Он выйдет в 2021 году (точной даты пока нет) и будет состоять из двадцати эпизодов. Съемки финальных серий стартуют уже на днях и пройдут в Ванкувере.

Актриса Мелисса Бенойст, сыгравшая Супергерл, написала в Инстаграме, что играть легендарную супергероиню было большой честью и что роль повлияла на ее собственный характер, сделав увереннее и сильнее. Также Бенойст пообещала фанатам, что финал будет крутым.