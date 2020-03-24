Популярное долгоиграющее шоу канала CW «Сверхъестественное» не сможет вовремя попрощаться со зрителями
Напомним, сериал должен был завершиться в текущем году, так как предстоящий пятнадцатый сезон был объявлен последним. Работу над финалом планировалось закончить в мае, однако эпидемия коронавируса, естественно, нарушила планы, и теперь неизвестно, когда стоит ждать выхода заключительных серий.
По словам создателей молодежного фэнтезийного проекта, они успели доснять пятнадцатый сезон, но не успели закончить постпродакшен, так как