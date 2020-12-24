Анастасия Лях .24 декабря, 2020 10

На фото: Джеймс МакЭвой в сериале "Темные начала"

Британский фэнтезийный сериал «Темные начала» получит третий сезон, который станет заключительным, сообщает Deadline.

Напомним, «Темные начала» — телеадаптация фэнтезийного цикла Филипа Пулмана, в котором представлен параллельный магический мир, где души людей, плохих и хороших, заключены в деймонах — разговаривающих животных, которые неотделимы от своих хозяев. Главной героиней выступает девочка Лира, обладающая особым даром читать показания алетиометра (или «золотого компаса») — прибора, показывающего правду.