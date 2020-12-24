Британский фэнтезийный сериал «Темные начала» получит третий сезон, который станет заключительным, сообщает Deadline.
Напомним, «Темные начала» — телеадаптация фэнтезийного цикла Филипа Пулмана, в котором представлен параллельный магический мир, где души людей, плохих и хороших, заключены в деймонах — разговаривающих животных, которые неотделимы от своих хозяев. Главной героиней выступает девочка Лира, обладающая особым даром читать показания алетиометра (или «золотого компаса») — прибора, показывающего правду.
В основу третьего сезона ляжет книга «Янтарный телескоп». Съемки запланированы на 2021 год и должны пройти в Кардиффе, столице Уэльса. Известно, что к своим ролям вернутся Джеймс МакЭвой, Дафни Кин, Рут Уилсон и