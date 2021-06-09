Потоковый сервис Netflix официально продлил фэнтезийный сериал с Беном Барнсом «Тень и кость» на второй сезон, сообщает Deadline.
Напомним, шоу основано на фэнтезийном цикле американской писательницы Ли Бардуго. Действие разворачивается в вымышленной стране, которая разделена на восточную и западную части мистической стеной, состоящей из тьмы, в которой живут монстры. И обычные люди, и обладающие магическими способностями гриши пытаются пройти сквозь стену, но в большинстве своем погибают
Первый сезон сериала вошел в десятку самых рейтинговых проектов стриминга. За первый месяц его посмотрели 55 миллионов зрителей. Так что ничего удивительного, что шоу продолжится. Но ждать второй сезон стоит не раньше 2022 года.