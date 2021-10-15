Таня Гончаренко .15 октября, 2021 2

Сегодня, 15 октября, состоялась премьера третьего сезона триллера от Warner Bros. TV и Alloy Entertainment "Ты". И уже сейчас известно о продлении шоу на четвертый сезон. - пишет The Hollywood Reporter.

Напомним, сериал создан режиссерами Грегом Берланти и Серой Гэмбл по мотивам книг Кэролайн Кепнес и рассказывает историю менеджера книжного магазина, который заинтересовался талантливой начинающей писательницей. Правда, милая влюбленность перерастает в одержимость и парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своему предмету обожания, даже если это препятствие — человек.

Гэмбл прокомментировала новость о создании четверного сезона: "Читая романы Кэролайн, мы с Грегом мгновенно стали одержимы Джо Голдбергом и его извращенным мировоззрением. И мы с интересом наблюдали за тем, как Пенн превращается в Джо и проживает его жуткую, но захватывающую жизнь. Мы глубоко признательны Netflix за то, что он оказал сериалу такую колоссальную поддержку, и за то, что зрители во всем мире с удовольствием наблюдали за тем, как Джо принимал сомнительные решения в течение последних трех сезонов. Вся наша команда с нетерпением ждет возможности исследовать новые, темные грани любви в четвертом сезоне".