Анастасия Лях .6 сентября, 2021 4

На фото: Кадр из сериала "Убийства в одном здании"

Как стало известно из официального Твиттера нового шоу «Убийства в одном здании», проект стал самым популярным комедийным сериалом на стриминге Hulu.

Точные данные по просмотрам не приводятся, но сообщается, что «Убийства в одном здании» уступили по количеству кликов лишь сериалу «Девять совсем незнакомых людей», однако последний комедией не является.

Сюжет разворачивается вокруг трех жильцов одного элитного жилого комплекса на Манхэттене, которых объединяет страсть к популярному подкасту про преступления. Когда в доме некто совершает самоубийство (или же замаскированное под суицид убийство), троица решает провести собственное расследование.

Роли в телешоу исполнили Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт. Проект, состоящий из десяти эпизодов, стартовал 31 августа.