Анастасия Лях .27 января, 2022 7

Как сообщает Deadline, потоковый сервис Peacock решил закрыть детективно-конспирологический сериал «Утраченный символ» сразу после первого сезона.

«Утраченный символ» — экранизация одноименного романа Дэна Брауна. Это десятисерийный приквел к полнометражным фильмам «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Инферно». Здесь гарвардский профессор символогии Роберт Лэнгдон, которого на большом экране изображал Том Хэнкс, предстает более молодым и более авантюристским. По сюжету он пытается разгадать тайну похищения своего учителя и наставника. В сериале роль исполнил Эшли Цукерман.

Шоу, выходившее с 16 сентября по 18 ноября 2021, не смогло впечатлить ни критиков, ни зрителей. Видимо, именно поэтому руководство стриминга и отказалось от затеи продлевать проект на второй сезон.