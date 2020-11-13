Disney наконец-то обнародовала дату премьеры марвеловского сериала «ВандаВижен», посвященного романтическим отношениям Вижена и Алой ведьмы.
Из официального Твиттера потокового сервиса Disney+ стало известно, что шоу стартует 15 января 2021. Ранее ходили слухи, что сериал выйдет до конца текущего года, но они, как видим, не подтвердились.
Таким образом, 2020-йиз-за пандемии стал первым годом одиннадцатилетнего существования MCU, в который на экраны не вышло ни одного марвеловского проекта. Напомним, что на большие экраны должны были выйти «Черная вдова» и «Вечные», а на малые — сериалы «ВандаВижен» и «Сокол и Зимний солдат».
Сюжет «ВандыВижена» хранится в секрете, но известно, что шоу эксплуатирует стилистику ретро-ситкомов. Премьерный трейлер, опубликованный в конце сентября, побил рекорды на Disney+, собрав 53 миллиона просмотров.