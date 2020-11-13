Анастасия Лях .13 ноября, 2020 10

Disney наконец-то обнародовала дату премьеры марвеловского сериала «ВандаВижен», посвященного романтическим отношениям Вижена и Алой ведьмы.

Из официального Твиттера потокового сервиса Disney+ стало известно, что шоу стартует 15 января 2021. Ранее ходили слухи, что сериал выйдет до конца текущего года, но они, как видим, не подтвердились.

Таким образом, 2020-й из-за пандемии стал первым годом одиннадцатилетнего существования MCU, в который на экраны не вышло ни одного марвеловского проекта. Напомним, что на большие экраны должны были выйти «Черная вдова» и «Вечные», а на малые — сериалы «ВандаВижен» и «Сокол и Зимний солдат».