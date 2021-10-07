Как сообщает Variety, обласканный критиками марвеловский сериал «ВандаВижен» обзаведется спин-оффом. Собственное шоу получит ведьма Агата Харкнесс в исполнении комикессы Кэтрин Хан.
Детали сюжета держатся в строжайшем секрете. Известно лишь, что к роли вернется Кэтрин Хан, а производством займется создательница оригинального сериала Жак Шаффер. Описывается проект как черная комедия.
В ретро-ситкоме «ВандаВижен» Хан сыграла милую соседку Агату, живущую рядом с домом супружеской четы Ванды и Вижена и заведшую с Вандой Максимофф соседскую дружбу. Но в итоге Агата оказалась средневековой злой ведьмой, и в финальной схватке Алая ведьма упекла ее в одну из вымышленных реальностей, перед этим стерев память.