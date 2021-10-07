Анастасия Лях .7 октября, 2021 8

Как сообщает Variety, обласканный критиками марвеловский сериал «ВандаВижен» обзаведется спин-оффом . Собственное шоу получит ведьма Агата Харкнесс в исполнении комикессы Кэтрин Хан.

Детали сюжета держатся в строжайшем секрете. Известно лишь, что к роли вернется Кэтрин Хан, а производством займется создательница оригинального сериала Жак Шаффер. Описывается проект как черная комедия.