Анастасия Лях .22 декабря, 2019 3

На фото: Кадр из сериала "Ведьмак"

20 декабря на Netfllix вышло амбициозное фэнтезийное шоу «Ведьмак» с Генри Кавиллом, основанное на одноименном литературном цикле польского писателя Анжея Сапковского.

На авторитетном агрегаторе профессиональных рецензий Rotten Tomatoes новинка получила рейтинг 58%, что, конечно, выше среднего, но очевидно говорит об отсутствии восторженной реакции.

Критик журнала Entertainment Weekly назвал проект «очень скучным». «Могло быть и хуже», — написал Forbes, отметив, что во втором сезоне авторам необходимо устранить недочеты, иначе шоу придется закрыть. Британский Independent назвал сюжет «беспорядочным», а журнал Variety упрекнул в неуместности юмора.

Еще раз напомним, что сериал уже доступен на стриминговой платформе.