Потоковый сервис Netflix расширит вселенную телесериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом и выпустит анимационный фильм под названием «Ведьмак: Ночной кошмар Волка», сообщает Comic Book.
Продюсировать мультфильм будет создательница игрового шоу Лорен Шмидт. О сюжете пока толком ничего неизвестно, но сообщается, что анимационный Геральт из Ривии столкнется с новой очень опасной и темной угрозой, нависшей над Континентом.
Напомним, первый сезон игрового «Ведьмака» вышел в декабре прошлого года и получил не самые теплые отзывы. Однако еще до старта и появления рецензий Netflix продлил проект на второй сезон.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/K0JB смотрел, что и вам рекомендую