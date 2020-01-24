Анастасия Лях .24 января, 2020 9

На фото: Генри Кавилл в образе Геральта для сериала "Ведьмак"

Потоковый сервис Netflix расширит вселенную телесериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом и выпустит анимационный фильм под названием «Ведьмак: Ночной кошмар Волка», сообщает Comic Book.

Продюсировать мультфильм будет создательница игрового шоу Лорен Шмидт. О сюжете пока толком ничего неизвестно, но сообщается, что анимационный Геральт из Ривии столкнется с новой очень опасной и темной угрозой, нависшей над Континентом.

Напомним, первый сезон игрового «Ведьмака» вышел в декабре прошлого года и получил не самые теплые отзывы. Однако еще до старта и появления рецензий Netflix продлил проект на второй сезон.