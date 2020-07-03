Анастасия Лях .3 июля, 2020 1

Потоковый сервис Hulu продлил сатирический сериал «Великая» с Эль Фаннинг на второй сезон, сообщает Deadline.

«Великая» — псевдоисторическое комедийное шоу о юной Екатерине ІІ, которая прибывает в Российскую империю, чтобы стать женой Петра ІІІ, еще не подозревая, что ей суждено взойти на российский трон. Несмотря на то, что проект вовсе не претендует на историчность, он вызвал волну споров и обсуждений о несоответствии сюжета фактам.

Эль Фаннинг сыграла юную Екатерину, а образ Петра ІІІ воплотил Николас Холт. Они же вернутся во втором сезоне, который, как и первый, будет состоять из десяти эпизодов.

Шоураннером вновь выступит сценарист «Фаворитки» Тони МакНамара. Дата выхода второго сезона пока не уточняется.