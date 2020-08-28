Анастасия Лях .28 августа, 2020 7

Потоковый гигант Netflix решил закрыть научно-фантастическое шоу по роману Ричарда Моргана спустя два сезона, сообщает Deadline.

Напомним, сериал рассказывает о мире далекого высокотехнологичного будущего, в котором люди научились хранить свои души на флешках, а телесные оболочки менять, как одежду. Главный герой истории — наемник по имени Такеши Ковач, которого в первом сезоне сыграл Юэль Киннаман, а во втором — Энтони Маки.

Первый сезон стартовал в 2018 году и отличился и положительными рецензиями, и высоким рейтингом. Второй, вышедший в начале 2020 года, оказался слабее и при больших затратах на производство собрал у телеэкранов очень скромное количество зрителей.