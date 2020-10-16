Студия Amazon начала работу над многосерийным ремейком известного молодежного слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», сообщает Deadline.
Напомним, полнометражный оригинал, поставленный Джимом Гиллеспи, вышел на экраны в 1997 году и основывался на одноименном романе Лоис Дункан, написанном и опубликованном в
Каст предстоящей сериальной версии пока неизвестен. Шоураннером телеремейка выступит Сара Гудман, работавшая над хулиганским сериалом «Проповедник». Действие будет перенесено в наши дни.