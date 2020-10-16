Анастасия Лях .16 октября, 2020 10

На фото: Кадр из фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"

Студия Amazon начала работу над многосерийным ремейком известного молодежного слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», сообщает Deadline.

Напомним, полнометражный оригинал, поставленный Джимом Гиллеспи, вышел на экраны в 1997 году и основывался на одноименном романе Лоис Дункан, написанном и опубликованном в 70-х годах. Он рассказывал о четверке выпускников, которые после гулянки случайно сбили на дороге человека и решили скрыть преступление, а через год получили послание от неизвестного, знающего их страшный секрет. В фильме сыграли Дженнифер Лав Хьюитт, Сара Мишель Геллар, Райан Филипп и Фредди Принц.

Каст предстоящей сериальной версии пока неизвестен. Шоураннером телеремейка выступит Сара Гудман, работавшая над хулиганским сериалом «Проповедник». Действие будет перенесено в наши дни.