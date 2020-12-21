Анастасия Лях .21 декабря, 2020 6

Как сообщает Variety, потоковый сервис Netflix продлил многосерийное хоррор-фэнтези «Замок и ключ» на третий сезон до выхода второго.

«Замок и ключ» — экранизация одноименной серии комиксов, созданной Джо Хиллом, сыном Стивена Кинга. Более правильный перевод названия — «Лок и ключ», так как на английском имеет место игра слов: Locke — это фамилия главных героев, а lock — это замок.

По сюжету семейство Локов, а именно вдова и трое детей, после смерти кормильца переезжает в старое родовое поместье. Вскоре дети обнаруживают наличие в доме множества потайных дверей и пытаются найти к ним ключи. Естественно, ничего хорошего за дверями не спрятано.

Первый сезон вышел в феврале 2020. Что касается второго, в настоящее время его съемки, проходящие в Канаде, приближаются к завершению. Даты релизов второго и третьего сезонов пока не уточняются.