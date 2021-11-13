Сериалы «ВандаВижен» и «Соколиный глаз» официально получили спин-оффы
Анастасия Лях
.13 ноября, 2021
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На фото: Кадр из сериала "Соколиный глаз"
Как пишет Variety, в производство запущены ответвления марвеловских сериалов «Соколиный глаз» и «ВандаВижен».
Спин-офф сериала «ВандаВижен» получил название «Агата: Дом Харкнесс» и расскажет историю Агаты Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан, дружелюбной соседки четы Ванды и Вижена, которая на деле оказалась злой ведьмой (на английском название содержит игру слов: House of Harkness звучит как House of Darkness, то есть Дом тьмы).
А спин-офф сериала «Соколиный глаз» будет посвящен супергероине по имени Эхо (настоящее имя Майя Лопес), которая обладает суперспособностью копировать умения и стиль боя противника. Эта героиня в исполнении актрисы Алакуа Кокс впервые будет представлена зрителям в сериале «Соколиный глаз», который стартует 24 ноября на стриминге Disney+.