Анастасия Лях .13 ноября, 2021 11

Как пишет Variety, в производство запущены ответвления марвеловских сериалов «Соколиный глаз» и «ВандаВижен».

Спин-офф сериала «ВандаВижен» получил название «Агата: Дом Харкнесс» и расскажет историю Агаты Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан, дружелюбной соседки четы Ванды и Вижена, которая на деле оказалась злой ведьмой (на английском название содержит игру слов: House of Harkness звучит как House of Darkness, то есть Дом тьмы).