Как стало известно из Инстаграма актрисы Кейли Куоко, к актерскому составу второго сезона сериала «Бортпроводница» присоединилась Шэрон Стоун.
Звезда «Основного инстинкта» сыграет мать главной героини, стюардессы Кэсси в исполнении Куоко. Сюжетные подробности второго сезона хранятся в секрете. Известно, что новые серии выйдут на стриминге HBO Max под конец 2022 года.
Напомним, в первом сезоне детективная интрига начиналась с того, что Кэсси, любительница случайных и скоротечных сексуальных связей без обязательств, просыпалась в отельном номере с жуткого похмелья, а рядом в постели валялся труп мужчины, который накануне был