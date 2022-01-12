Анастасия Лях .12 января, 2022 3

Как стало известно из Инстаграма актрисы Кейли Куоко, к актерскому составу второго сезона сериала «Бортпроводница» присоединилась Шэрон Стоун.

Звезда «Основного инстинкта» сыграет мать главной героини, стюардессы Кэсси в исполнении Куоко. Сюжетные подробности второго сезона хранятся в секрете. Известно, что новые серии выйдут на стриминге HBO Max под конец 2022 года.