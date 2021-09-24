Как пишет Deadline, канал, довольный пилотным выпуском, заказал производство целого сезона вампирского сериала «Впусти меня».
Напомним, в основу шоу лег одноименный шведский фильм 2008 года выпуска. В нем рассказывается о дружбе обычного мальчика и девочки-вампирши, которая живет замкнутой жизнью вместе с отцом, что приносит ей кровь для утоления голода. В 2010 году вышел голливудский полнометражный ремейк, главную роль в котором исполнила Хлоя Грейс Морец.
В первом сезоне будет десять серий. Шоураннером выступит Эндрю Хиндерейкер («Страшные сказки»). Образ отца воплотит Демиан Бичир, а девочку-вампиршу сыграет Мэдисон Тейлор Баез. Съемки пройдут в Нью-Йорке в начале 2022 года.