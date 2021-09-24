Анастасия Лях .24 сентября, 2021 10

Как пишет Deadline, канал, довольный пилотным выпуском, заказал производство целого сезона вампирского сериала «Впусти меня».

Напомним, в основу шоу лег одноименный шведский фильм 2008 года выпуска. В нем рассказывается о дружбе обычного мальчика и девочки-вампирши , которая живет замкнутой жизнью вместе с отцом, что приносит ей кровь для утоления голода. В 2010 году вышел голливудский полнометражный ремейк, главную роль в котором исполнила Хлоя Грейс Морец.