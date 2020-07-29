Анастасия Лях .29 июля, 2020 1

Как сообщает Deadline, канал разрабатывает новое телешоу, в основу сюжета которого ляжет история возникновения американской организованной преступности.

Сценарий, посвященный первой американской мафии, пишет Теренс Уинтер, известный по сериалам «Клан Сопрано» и «Подпольная империя». Информацию сценарист подчерпнет из исследования Николаса Пиледжи, по романам которого Мартин Скорсезе снял такие гангстерские эпики, как «Казино» и «Славные парни».

Других подробностей о проекте пока нет. Сроки производства и актерский состав не называются.