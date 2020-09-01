Анастасия Лях .1 сентября, 2020 4

Арнольд Шварценеггер подписался на главную роль в шпионском телепроекте от компании Skydance, которой принадлежит франшиза «Терминатор», сообщает Deadline.

Главным героем сериала выступит отец (Шварценеггер), воспитывающий дочь. Каким образом он будет связан со шпионской деятельностью, пока неясно. Сюжетные подробности держатся в секрете.

Известно, что Арни выступит не только исполнителем центральной роли, но и продюсером. А вот на каком канале или стриминговом сервисе выйдет шоу, информации в настоящее время нет.