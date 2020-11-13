Анастасия Лях .13 ноября, 2020 8

Потоковый гигант купил многосерийный проект студии Skydance Television, главную роль в котором исполнит Арнольд Шварценеггер, сообщает The Hollywood Reporter.

Актер не только сыграет в сериале, но и выступит продюсером. Это будет шпионский экшен, сюжет которого развернется вокруг отца и дочери. Других подробностей пока нет. Роль дочери исполнит Моника Барбаро, которую, если бы не коронавирус, в этом году можно было бы увидеть в сиквеле «Лучшего стрелка».

Шоураннером выступит Ник Сантора, на счету которого сериал «Обмани меня» с Тимом Ротом. Съемки запланированы на следующий год.