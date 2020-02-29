Анастасия Лях .29 февраля, 2020 6

В новой серии популярного мультсериала появится персонаж-пародия на Таноса и супергеройская команда-пародия на Мстителей.

В эпизоде под названием «Барт-злодей» Барт Симпсон распустит спойлеры про предстоящий блокбастер «Поборники», в котором команда супергероев должна одолеть суперзлодея Чинноса, иначе тот с помощью мобильного приложения разрушит вселенную. Барт, не желающий хранить сюжетные секреты, сам становится злодеем по имени Мальчик-спойлер , и остановить его могут только братья Руссо (постановщики фильмов «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», которые перед прокатом очень просили всех зрителей планеты не спойлерить).