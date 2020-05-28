Комедийный сериал канала FX с участием
А следовательно, шоу стало рекордсменом: самым долгоиграющим комедийным сериалом в истории телевидения. Ранее этот рекорд принадлежал ситкому
Также сообщается, что в новом сезоне герои столкнутся с пандемией (коронавируса?) и ее последствиями. Никаких других подробностей пока нет.
Напомним, «В Филадельфии всегда солнечно» стартовал в 2005 году. Сериал рассказывает о различных курьезных ситуациях, в которых оказываются центральные герои, владеющие не особо прибыльным ирландским пабом под названием «У Пэдди» в южной Филадельфии.