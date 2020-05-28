Анастасия Лях .28 мая, 2020 0

На фото: Главные герои сериала "В Филадельфии всегда солнечно"

Комедийный сериал канала FX с участием комика-ветерана Дэнни ДеВито на днях был продлен на пятнадцатый сезон, передает Deadline.

А следовательно, шоу стало рекордсменом: самым долгоиграющим комедийным сериалом в истории телевидения. Ранее этот рекорд принадлежал ситкому 1950-х «Приключения Оззи и Харриет», насчитывающему четырнадцать сезонов.

Также сообщается, что в новом сезоне герои столкнутся с пандемией (коронавируса?) и ее последствиями. Никаких других подробностей пока нет.

Напомним, «В Филадельфии всегда солнечно» стартовал в 2005 году. Сериал рассказывает о различных курьезных ситуациях, в которых оказываются центральные герои, владеющие не особо прибыльным ирландским пабом под названием «У Пэдди» в южной Филадельфии.