Анастасия Лях .21 апреля, 2020 11

Дуэйн «Скала» Джонсон, бывший рестлер и нынешний актер, разрабатывает для кабельного канала HBO многосерийный игровой проект, посвященный рестлингу, сообщает Deadline.

Это будет типичный рассказ об американской мечте. Главным героем истории станет портовый работяга из города Хьюстон, штат Техас. В свободное от работы время он увлекается рестлингом и однажды решает рискнуть, вложив все свои сбережения в устроительство боев. Площадку для рестлинга герой организовывает на заднем дворе собственного дома. А затем, естественно, его ждет огромнейший успех.

Джонсон в настоящее время работает над сценарием в компании других соавторов. Также актер возьмет на себя функции сопродюсера. Станет ли Скала сам сниматься в предстоящем сериале, пока не сообщается.