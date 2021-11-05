Анастасия Лях .5 ноября, 2021 5

Нет, не ту Черную вдову, которую играла Скарлетт Йоханссон. Вергара сыграет реально существовавшую наркобаронессу по прозвищу Черная вдова, сообщает Collider.

Стриминг Netflix выпустит сериал под названием «Гризельда», который расскажет историю колумбийской наркобаронессы Гризельды Бланко по прозвищу Черная вдова. Бланко сумела создать одну из самых успешных наркоимперий в истории и при этом убедительно играла роль обычной жены и матери.

Сценарием и продюсированием займется Эрик Ньюман, работавший над сериалом «Нарко» о Пабло Эскобаре. Сроки производства пока не уточняются.