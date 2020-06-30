Анастасия Лях .30 июня, 2020 16

Актер Энтони Маки, игравший Сокола в полнометражных фильмах Marvel и сыгравший его в предстоящем сериале «Сокол и Зимний солдат», пообщался с журналом Variety и сказал, что грядущее шоу снималось как шестичасовой марвеловский фильм.

По словам Маки, производство сериала ничем не отличалось от производства марвеловских блокбастеров для большого экрана. А те члены съемочной группы, которые ранее работали над другими телепроектами, говорили, что ничего подобного для ТВ раньше не делалось. Актер уточнил, что «Сокол и Зимний солдат» снимался как цельный фильм, который впоследствии был поделен на эпизоды.

То есть, добавил Маки, нас ждет скорее шестичасовой марвеловский блокбастер, нежели сериал в привычном понимании слова. Производственный бюджет проекта вылился в 150 миллионов долларов, что для телевидения гигантская сумма.

Напомним, шоу должно выйти в августе на потоковом сервисе Disney+.