Анастасия Лях .24 марта, 2021 12

На фото: Кадр из сериала "Сокол и Зимний солдат"

Как сообщает Deadline, первая серия сериала «Сокол и Зимний солдат», вышедшая 19 марта на стриминге Disney+, побила рекорд по просмотрам.

Количество просмотров не уточняется, но сообщается, что в премьерный уикенд первый эпизод шоу с Энтони Маки и Себастьяном Стэном обогнал предыдущих рекордсменов диснеевского сервиса, а именно «ВандуВижен» и второй сезон «Мандалорца».

Напомним, «Сокол и Зимний солдат» рассказывает о событиях после фильма «Мстители: Финал» и о наследии ушедшего на покой Капитана Америка, который передал щит и обязанности по спасению человечества соратнику Сэму и другу Баки.