Анастасия Лях .5 октября, 2020 5

Райан Мерфи, создатель сериалов «Американская история ужасов», «Американская история преступлений», «Сестра Рэтчед», снимет для Netflix мини-сериал «Монстр», основанный на реальных событиях, сообщает The Hollywood Reporter.

Шоу расскажет о преступлениях серийного убийцы Джеффри Дамера, который орудовал в американском городе Милуоки в 1980-х годах. Дамер убивал, насиловал после смерти и ел молодых парней. Всего на его счету семнадцать жертв. В 1994 году Джеффри Дамер скончался в тюрьме. Его забил до смерти другой заключенный, который сказал, что так ему велел Господь.

Известно, что в сериале преступления Дамера будут преподнесены с точки зрения его жертв. Одну из ведущих ролей исполнит Ричард Дженкинс.