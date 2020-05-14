Анастасия Лях .14 мая, 2020 6

Режиссер Йохан Ренк, работавший над вызвавшим большой резонанс мини-сериалом «Чернобыль», готовит новый проект, а именно мини-сериал под названием «Девочка, А», сообщает Variety.

«Девочка, А» — экранизация одноименного романа Эбигейл Дин, который должен поступить в продажу в начале 2021 года. Это история нью-йоркской адвокатессы, которая в детстве росла в семье религиозных фанатиков, затем сбежала и получила новое имя и новую жизнь. Однако смерть матери заставляет героиню встретиться с демонами прошлого.

Финансирует шоу телекомпания 3000 Pictures, принадлежащая студии Sony. Сроки производства не уточняются.

Отметим, что проект «Девочка, А» никак не связан с полнометражной независимой драмой «Мальчик, А», в которой главную роль исполнил Эндрю Гарфилд.