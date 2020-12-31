Анастасия Лях .31 декабря, 2020 9

Писатель Джордж Р. Р. Мартин , создатель цикла «Песнь льда и пламени», по которому был снят сериал «Игра престолов», поделился с поклонниками своим любимым сериалом 2020 года.

Любимым шоу Мартина за ушедший 2020 год оказался «Ферзевый гамбит» с Аней Тейлор-Джой . Это сериал о девочке-вундеркинде из 1960-х , которая с юных лет начинает играть в шахматы, и делает это гениально. И в итоге побеждает советского гроссмейстера. Однако в жизни героини не все так легко и триумфально: она сирота, зависима от транквилизаторов и терпит неудачи на любовном фронте.

«Это красиво написанная, красиво сыгранная и красиво поставленная история. Думаю, она всем должна понравиться. Если на свете есть справедливость, сериал непременно поборется за награды», — написал в своем блоге Мартин.

Также писатель признался, что шахматы — его давняя страсть. И если бы он не стал писателем, то стал бы шахматистом.