Анастасия Лях .7 сентября, 2021 4

Как пишет Variety, Ганс Розенфельдт, подаривший любителям детективного жанра захватывающий сериал «Мост», экранизирует повесть Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника».

Это будет сериал на шведском языке, который выйдет на скандинавском стриминге Viaplay в 2023 году. Режиссером всех серий выступит Лиза Джеймс-Ларссон , а Розенфельдт напишет сценарий. Шоу будет состоять из двух сезонов по двенадцать эпизодов каждый.

«Рони, дочь разбойника» — история девочки по имени Рони, которая родилась в банде разбойников и живет в волшебном лесу в средневековой крепости. Девочка постепенно взрослеет и однажды заводит дружбу с мальчиком из вражеской шайки. И это приводит к войне между кланами.

Словом, вариация на тему Ромео и Джульетты, только для детской и подростковой аудитории. В настоящее время ведется поиск актеров на главные роли.