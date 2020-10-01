Анастасия Лях .1 октября, 2020 1

Сэм Эсмейл, известный по хакерскому сериалу «Мистер Робот», создаст для канала ABC два драматических шоу, сообщает Variety.

У первого проекта уже есть название — «Acts of Crime» («Преступные акты» или «Преступления»). Это будет полицейская драма. О втором сериале, пока что безымянном, известно, что действие развернется в Центре по контролю и профилактике заболеваний. Возможно, речь пойдет о коронавирусной пандемии.

Также сообщается, что «Acts of Crime» Эсмейл будет снимать по собственному сценарию, а для проекта о CDC в настоящее время подыскиваются авторы.