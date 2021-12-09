Создатель «Наследников» и «Хранителей» готовит новый сериал
Анастасия Лях
.9 декабря, 2021
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На фото: Кадр из сериала "Хранители"
Обладатель «Эмми» Андрий Парех, снявший сериалы «Наследники», «Хранители», «Дивный новый мир», выпустит новое шоу под названием «Красная радуга», сообщает Deadline.
«Красная радуга» расскажет о реальных событиях, произошедших в 1977 году, когда секретарь ЦК КПСС, пребывая с визитом в Западном Берлин, принял гей-активистов за коммунистов и пригласил в Москву.
Это будет мини-сериал из восьми эпизодов. Сценарий напишет Мэтт Джонс, работавший над популярными телешоу «Доктор Кто» и «Молокососы». Сроки производства и актерский состав пока неизвестны.
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