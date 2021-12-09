Анастасия Лях .9 декабря, 2021 10

Обладатель «Эмми» Андрий Парех, снявший сериалы «Наследники», «Хранители», «Дивный новый мир», выпустит новое шоу под названием «Красная радуга», сообщает Deadline.

«Красная радуга» расскажет о реальных событиях, произошедших в 1977 году, когда секретарь ЦК КПСС, пребывая с визитом в Западном Берлин, принял гей-активистов за коммунистов и пригласил в Москву.