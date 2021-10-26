Сценарист Дэвид Э. Келли, автор сериалов «Большая маленькая ложь», «Отыграть назад», «Мистер Мерседес», «Девять совсем незнакомых людей», напишет новое детективное шоу, которое выйдет на стриминге Peacock, сообщает The Hollywood Reporter.
В основу сценария ляжет детектив израильского писателя Дрора Мишани «Пропавший файл». Сюжет развернется вокруг детектива
Келли выступит сценаристом, продюсером и шоураннером проекта. Кто займется режиссурой, пока неизвестно. Также не утвержден пока актерский состав и не уточняются сроки производства.