Анастасия Лях .26 октября, 2021 10

Сценарист Дэвид Э. Келли, автор сериалов «Большая маленькая ложь», «Отыграть назад», «Мистер Мерседес», «Девять совсем незнакомых людей», напишет новое детективное шоу, которое выйдет на стриминге Peacock, сообщает The Hollywood Reporter.

В основу сценария ляжет детектив израильского писателя Дрора Мишани «Пропавший файл». Сюжет развернется вокруг детектива нью-йоркской полиции по имени Авраам Авраам, который ведет, казалось бы, рутинное, ничем не примечательное расследование, но по ходу следствия дело внезапно переворачивается с ног на голову и оказывается совсем не тем, чем казалось вначале.

Келли выступит сценаристом, продюсером и шоураннером проекта. Кто займется режиссурой, пока неизвестно. Также не утвержден пока актерский состав и не уточняются сроки производства.