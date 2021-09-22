Анастасия Лях .22 сентября, 2021 6

Как пишет The Hollywood Reporter, Крис Коламбус, снявший «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната», разрабатывает для стриминга Disney+ сериал в жанре детского фэнтези.

В основу шоу ляжет цикл детских книг «Дом секретов», которые Коламбус написал в соавторстве с Недом Виззини. В центре повествования окажутся трое ребят (Брендан, Элеонор и Корделия Уолкеры), недовольные переездом в старый викторианский дом, купленный родителями по дешевке. Дом этот некогда принадлежал писателю-оккультисту , на страницы фантастических романов которого и попадают пойманные в ловушку герои.

Актерский состав и сроки производства пока не уточняются.