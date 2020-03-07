Анастасия Лях .7 марта, 2020 6

Канал HBO запустил в разработку сериал, основанный на популярной видеоигре «The Last of Us». Над сценарием работают Крэйг Мэйзин, автор «Чернобыля», и Нил Дракманн, создатель игры, сообщает The Hollywood Reporter.

«The Last of Us» («Последние из нас»)— приключенческая игра с элементами хоррора выживания и стелс-экшена , действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире после глобальной эпидемии, вызванной мутировавшим грибком-паразитом . По сюжету первой игры, которая ляжет в основу сериала, простой работяга Джоэл вызывается сопроводить четырнадцатилетнюю девочку Элли из зоны карантина, но их путь превращается в борьбу за выживание и попытку спасти человечество.

Сроки производства проекта и дата выхода пока не называются.