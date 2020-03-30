Анастасия Лях .30 марта, 2020 4

Сценарист, режиссер и актер Джон Красински, который из-за коронавируса не смог выпустить на экраны сиквел «Тихого места», решил во время карантина подбодрить народ юмористическом шоу на Ютубе.

Шоу под названием «Some good news» («Немного хороших новостей») уже стартовало на видеохостинге. В первом выпуске Красински пообщался онлайн со звездным гостем Стивом Кареллом, с которым когда-то снимался в культовом комедийном сериале «Офис».