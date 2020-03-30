Создатель «Тихого места» выпустил во время карантина комик-шоу
Анастасия Лях
.30 марта, 2020
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На фото: Джон Красински
Сценарист, режиссер и актер Джон Красински, который из-за коронавируса не смог выпустить на экраны сиквел «Тихого места», решил во время карантина подбодрить народ юмористическом шоу на Ютубе.
Шоу под названием «Some good news» («Немного хороших новостей») уже стартовало на видеохостинге. В первом выпуске Красински пообщался онлайн со звездным гостем Стивом Кареллом, с которым когда-то снимался в культовом комедийном сериале «Офис».
Напомним, релиз «Тихого места 2» должен был состояться 19 марта, однако из-за закрытия кинотеатров по всему миру прокат фильма, как и многих других картин, был отложен на неопределенный срок.