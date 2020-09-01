Анастасия Лях .1 сентября, 2020 6

На фото: Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс

Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс , работавшие над популярнейшим сериалом HBO «Игра престолов», теперь посотрудничают с Netflix, пишет Deadline.

Тандем экранизирует для потокового гиганта фантастическую трилогию Лю Цысиня «Задача трех тел». Действие книг разворачивается в будущем, после культурной революции в Китае. Китайское правительство посылает сигнал в космос, чтобы установить контакт с внеземными цивилизациями. На призыв отвечает вымирающая инопланетная раса, которая впоследствии прибывает на Землю.

Над сценарием поработают Бениофф, Уайсс и Александр Ву, на счету которого приключенческий сериал «Террор». В числе продюсеров проекта значится Брэд Питт.