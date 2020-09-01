Дэвид Бениофф и
Тандем экранизирует для потокового гиганта фантастическую трилогию Лю Цысиня «Задача трех тел». Действие книг разворачивается в будущем, после культурной революции в Китае. Китайское правительство посылает сигнал в космос, чтобы установить контакт с внеземными цивилизациями. На призыв отвечает вымирающая инопланетная раса, которая впоследствии прибывает на Землю.
Над сценарием поработают Бениофф, Уайсс и Александр Ву, на счету которого приключенческий сериал «Террор». В числе продюсеров проекта значится Брэд Питт.