Создатели «Игры престолов» снялись в 3 сезоне «Мира Дикого Запада»
Анастасия Лях
.7 марта, 2020
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На фото: Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс
Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс поучаствовали в предстоящем третьем сезоне научно-фантастического сериала «Мир Дикого Запада». Но в качестве не сценаристов, а актеров, сообщает TheWrap.
Бениофф и Уайсс исполнили не полноценную роль, а камео. Они предстанут в образах лаборантов компании, создавшей тематический парк развлечений под названием «Мир Дикого Запада».
Напомним, что действие третьего сезона развернется преимущественно за пределами парка, в реальном мире, куда наконец-то удалось вырваться роботу Долорес в исполнении Эван Рэйчел Вуд. Старт нового сезона намечен на 15 марта.