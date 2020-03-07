Анастасия Лях .7 марта, 2020 2

На фото: Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс

Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс поучаствовали в предстоящем третьем сезоне научно-фантастического сериала «Мир Дикого Запада». Но в качестве не сценаристов, а актеров, сообщает TheWrap.

Бениофф и Уайсс исполнили не полноценную роль, а камео. Они предстанут в образах лаборантов компании, создавшей тематический парк развлечений под названием «Мир Дикого Запада».