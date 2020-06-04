Анастасия Лях .4 июня, 2020 6

Представители американской кино- и телеиндустрии активно поддерживают протесты, развернувшиеся по всей стране после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Сперва создатель полнометражной франшизы «Стартрек» и новой трилогии «Звездных войн» Джей Джей Абрамс пожертвовал десять миллионов долларов на борьбу с расизмом. Затем к благотворительной акции подключились и другие мувимейкеры. В частности, создатели полицейских сериалов.

Так, сценарист «Дефективного детектива» Том Шарплинг помимо того, что внес денежную лепту, заявил, что его шоу и большая часть других полицейских сериалов создали слишком положительный образ копа на телеэкране и проигнорировали острую тему полицейского садизма и расизма.

Поддержала Шарплинга творческая команда комедийного полицейского сериала «Бруклин 9–9», члены которой также выделили средства в помощь арестованным участникам прошедших антирасистских демонстраций.