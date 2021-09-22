Анастасия Лях .22 сентября, 2021 5

На днях мини-сериал о шахматах «Ферзевый гамбит» (он же «Ход королевы») собрал охапку «Эмми», а до этого удостоился восторженных отзывов критиков и стал большим хитом Netflix по количеству просмотров.

Тем не менее авторы проекта наотрез отказываются делать второй сезон. Создатель шоу Скотт Фрэнк уверен, что история закончена и продолжение может только испортить то, что уже есть. Продюсер Уильям Хорберг с ним согласен. Но оба решительно настроены снова поработать с актрисой Аней Тейлор-Джой , сыгравшей вымышленную гениальную шахматистку Бет Хармон.