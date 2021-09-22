Создатели сериала «Ферзевый гамбит» снова поработают с Аней Тейлор-Джой
Анастасия Лях
.22 сентября, 2021
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На фото: Аня Тейлор-Джой в сериале "Ферзевый гамбит"
На днях мини-сериал о шахматах «Ферзевый гамбит» (он же «Ход королевы») собрал охапку «Эмми», а до этого удостоился восторженных отзывов критиков и стал большим хитом Netflix по количеству просмотров.
Тем не менее авторы проекта наотрез отказываются делать второй сезон. Создатель шоу Скотт Фрэнк уверен, что история закончена и продолжение может только испортить то, что уже есть. Продюсер Уильям Хорберг с ним согласен. Но оба решительно настроены снова поработать с актрисой Аней Тейлор-Джой, сыгравшей вымышленную гениальную шахматистку Бет Хармон.
Как пишет Deadline, Фрэнк в настоящее время раздумывает над новой любопытной историей, а Аня Тейлор-Джой уже подтвердила свою к ней причастность. Однако сюжет будущего проекта пока что не разглашается. Выйдет он, видимо, тоже на стриминге Netflix.