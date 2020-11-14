Фанатам легендарного ситкома придется запастись терпением. Съемки долгожданного
Об этом стало известно из Твиттера Мэттью Перри. «Воссоединение „Друзей“ переносится на начало марта. Кажется, следующий год будет очень насыщенным. И я от этого в восторге!» — написал актер.
Напомним, юбилейный спецвыпуск должен был выйти в мае на потоковом сервисе HBO Max, но
Также напомним, что в спецвыпуске появятся все главные звезды любимого ситкома: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и Мэтт ЛеБлан.