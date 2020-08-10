Канал HBO в очередной раз перенес съемки и премьеру специального выпуска легендарного ситкома «Друзья», сообщает Variety, ссылаясь на инсайдерскую информацию.
Напомним, изначально спецвыпуск, приуроченный к юбилею сериала и старту нового потокового сервиса HBO Max, должен был выйти еще в мае. Но из-за пандемии коронавируса и развернувшегося в марте глобального карантина создатели шоу не смогли вовремя провести съемки. Они рассчитывали заняться продакшеном летом и в конце же лета представить фанатам результат, но Америку накрыла вторая волна коронавируса.
Теперь неизвестно, когда стоит ждать премьеру. Но по-прежнему сообщается, что Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер непременно вернутся к своим ролям.